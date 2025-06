Congratulations to Austin Beacham bowling an 815 series (289/267/259) on Wednesday Night

Monday Night

Donnie Young 236

Kelly Esco 230

Matthew Simon 250

Kim Stidham 202, 200

Chris Jordan 279

Scott Sisk 279 (711 series)

Rodney Bruton 233

Tim Baker 289, 267 (756 series)

Joseph Catalano 260

B J Hooper 235

Tae Mattison 267, 258 (727 series)

George Giles 226

Chris Johnson 279 (725 series)

James Gantt 258

Tuesday Seniors

Dorothy Buchanan 192

David Rude 220

Jeff Madden 213

Roger Sayers 209

Tuesday Night Youth

Kyl Keaton 278

Bryson Cantrell 206

Luke Seglar 172

Wednesday Night Trio

Kevin Sanders 237

Teresa Madden 213

David Rude 242

Donnie Young 237

Trin McAlister 238

Rickey Edgar 267 (719 series)

Nick Thompson 258

Austin Beacham 289, 267, 259 (815 series)

Rich Raby 259 (715 series)

Cory Wood 269

Bill Robson 255

Frank Ferreira 236

Mark Cannon 245

Brett Smith 244

Thursday Seniors

Jacque Reeves 200

Donn Williams 202

Carl Bahs 200

Teresa Madden 203

Jeff Madden 235

Nelson Bordes 232

George Giles 232

Thursday Night Doubles (June 5)

Brandon Lee 245

Dylan Timms 202

Hunter Timms 219

Taylor Cooley 238

Friday Night (June 6)

Cam Richey 241

Jeffrey Shepard 279 (718 series)

Jamie Hendricks 258

James Gantt 260

Charlie McAlister 214

L J Shepard 245

Albert Davis 245

James Wike 235

Donnie Young 225

Devin Bryant 243

Kristina Spradling 200

Reggie Norwood 234

Benny McKinney 268

Phillip Worley 231