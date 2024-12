Congratulations to Tim Baker rolling a 300 in the Pickens County Senior Tournament

Congratulations to Robby Smith rolling a 300 Friday Night Rebels

Congratulations to Allen Cantrell rolling a 300 Wednesday Night Trio

Monday Night

Jeff Madden 247

Scott Sisk 257

Bobby Sorgee 234

Stanley Trammell 235

Bill Robson 287 (733 series)

Kyle Nabors 244

Kevin Arms 279

David Whisnant 257

Brandon Altom 242

James Cockrell 228

Cayden Riden 207

Michael Boyd 210

Billy Joe Williams 245

Mark Ewing 279 (720 series)

Kim Stidham 205

Phil Worley 242

Robert Wright 222

Donnie Rogers 244

David Chastain 247

John Jernigan 226

Gary Allen 248

Chuck Anderson 246

Albert Davis 234

Gavan Calvert 257

Chase Hall 265

Rickey Edgar 249

Emery Barner 256

Jamie Hendricks 230

Tuesday Seniors

Teresa Owens 199

George Smith 202

Lisa Parker 214

Teresa Madden 203

Colin Fowler 221

Richard Singleton 225

Tuesday Night Doubles

Linda Wolf 211

Adger Brown 222

Mark Ball 259 (709 series)

Gregg Miller 205

Marc Kuttler 259 (750 series)

Wednesday Night (Dec. 4)

Dustin Bryan 212

Chase Hall 233

Emery Barner 257

Calvin Jones 214

Logan Beacham 235

Adrienne Aiken 248

Eddie Sorrentino 231

Kasey Pike 267

David Whisnant 258 (706 series)

Allen Cantrell (725 series)

Stanley Trammell 257 (711 series)

Phil Worley 256 (725 series)

Mack O’Shields 204

Trin McAlister 225

Michael Merrifield 258

Jeff Madden 226

Melaney Wolfe 233

James Gantt 237

Travis Wood 226

Mark Gibson 232

Wednesday Night (Dec. 11)

As stated above Congratulations Allen Cantrell 300 (700 series)

Joe Lockee 234

Travis Wood 201

Joseph Catalano 246

Terrie Wolfe 204

James Gantt 236

Austin Beacham 256

Mark Gibson 258

Tracy Knight 202

James Knight 268

Adrienne Aiken 227

Debi Aiken 235

Matt Lockee 233

Jeff Madden 225

David Chastain 243 (703 series)

Avery Merrifield 280 (700 series)

Thursday Seniors (not reported)

Thursday Night

Jake Tomlinson 234

Albert Davis 257

Richard Singleton 279

Linda Riddle 212

Billy Joe Williams 246

James Wike 243

Branden Lee 256

Amber Keaton 216

Chad Hayes 278 (721 series)

Terry Paeth 269 (718 series)

Adger Brown 234

Robby J Smith (742 series)

Friday Night (Dec. 6)

Congratulations Robby Smith 300 (769 series)

James Bowen 234

Brett Smith 235

Craig Cipolla 225

James Wike 232

Don Wandtke 243

Lewis Shepard Sr. 258

Mark Ewing 252

Kristina Spradling 200

Kyle Nabors 258

Nate Overholt 225

Joseph Catalano 288

Dianne Richard 256

Aaron Richard 268 (759 series)

Mark Bowen 211

Paul Koutnik 203

Kelvin Plyley 256 (715 series)

Tim Lines 245

Branden Lee 246

Matt Lockee 232

Jerry Harber 226

Devin Bryant 257

Phillip Worley 278

Charlie McAlister 237

Junior Poole 245

Austin Beacham 267 (742 series)

Saturday Youth (Dec. 7)

Bryson Cantrell 209

Tanner Hendricks 221, 201

Larson Tate 236, 228, 203

Casey Stiles 216

Kyl Keaton 264, 256, 200 (720 series)

Jaxon Shepard 202

Lilly McGill 187

Jordon Shepard 223