Congratulations to Casey Stiles for bowling his first 300 on Monday Night 1/5

Monday Night (1/5)

Kim Stidham 234

Billy Joe Williams 290

Zandra Huffman 214

Rich Raby 243

Craig Cipolla 247

David Whisnant 269

Chris Johnson 234

Bill Robson 245

Stephanie Carver 258, 201 (635 series)

Jamie Stancil 247

Casey Stiles 300 (760 series)

Eddie Sorrentino 222

Joseph Catalano 269

Bobby Sorgee 235

Chase Hall 278 (701 series)

James Gantt 248 (728 series)

Emery Barner 279

Gary Mathis 224

B J Hooper 246 (677 series)

Aaron Limbaugh 244

Luke Estes 267 (708 series)

Josh Evan’s 236

George Giles 246

Teresa Madden 218, 207

Tuesday Seniors (1/6)

Keith DeRita 225

Bill Robson 248 (714 series)

Carl Bahs 204

Barry Finger 223

Colin Fowler 213

Joe Williams 209

Gary Crowe 225

David Rude 235

Jimmy Hendrix 236

Wednesday Night (1/7)

Emery Barner 289 (721 series)

Jeffrey Shepard 264 (724 series)

David Whisnant 268 (755 series)

Phil Worley 246

Trin McAlister 238

Travis Wood 251

Joseph Lockee 232

Joseph Catalano 245

Michael Davis 257

Cayden Riden 237

Debra Camp 212

Avery Merrifield 247

Kevin Sanders 237

Donnie Young 247

Debi Aiken 203

Mark Gibson 238

Joey Gibson 246

Thursday Seniors (1/8)

George Giles 279

Dave Thompson 200

Nelson Bordes 242

Jimmy Turner 210

Teresa Madden 203

Friday Night (1/2)

Cheryl Medlin 212

Al Davis 233

Allen Cantrell 253

Joseph Catalano 277 (701 series)

Sydney Bell 213

Scott Shepard 279 (720 series)

Rich Raby 266

David Whisnant 268

Warren Hendrix 214

Kristina Osborne 207

Billy Williams 246

James Wike 267

Richard Singleton 226

Nate Overholt 208

Kelvin Plyley 259

Leighton Tucker 247

Saturday Youth (1/3)

Braydon Whitmer 122

Weston Wolf 156

Connors Wood 226

Hunter Watford 248 (722 series)

Bella Boyd 202