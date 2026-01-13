Congratulations to Casey Stiles for bowling his first 300 on Monday Night 1/5
Monday Night (1/5)
Kim Stidham 234
Billy Joe Williams 290
Zandra Huffman 214
Rich Raby 243
Craig Cipolla 247
David Whisnant 269
Chris Johnson 234
Bill Robson 245
Stephanie Carver 258, 201 (635 series)
Jamie Stancil 247
Casey Stiles 300 (760 series)
Eddie Sorrentino 222
Joseph Catalano 269
Bobby Sorgee 235
Chase Hall 278 (701 series)
James Gantt 248 (728 series)
Emery Barner 279
Gary Mathis 224
B J Hooper 246 (677 series)
Aaron Limbaugh 244
Luke Estes 267 (708 series)
Josh Evan’s 236
George Giles 246
Teresa Madden 218, 207
Tuesday Seniors (1/6)
Keith DeRita 225
Bill Robson 248 (714 series)
Carl Bahs 204
Barry Finger 223
Colin Fowler 213
Joe Williams 209
Gary Crowe 225
David Rude 235
Jimmy Hendrix 236
Wednesday Night (1/7)
Emery Barner 289 (721 series)
Jeffrey Shepard 264 (724 series)
David Whisnant 268 (755 series)
Phil Worley 246
Trin McAlister 238
Travis Wood 251
Joseph Lockee 232
Joseph Catalano 245
Michael Davis 257
Cayden Riden 237
Debra Camp 212
Avery Merrifield 247
Kevin Sanders 237
Donnie Young 247
Debi Aiken 203
Mark Gibson 238
Joey Gibson 246
Thursday Seniors (1/8)
George Giles 279
Dave Thompson 200
Nelson Bordes 242
Jimmy Turner 210
Teresa Madden 203
Friday Night (1/2)
Cheryl Medlin 212
Al Davis 233
Allen Cantrell 253
Joseph Catalano 277 (701 series)
Sydney Bell 213
Scott Shepard 279 (720 series)
Rich Raby 266
David Whisnant 268
Warren Hendrix 214
Kristina Osborne 207
Billy Williams 246
James Wike 267
Richard Singleton 226
Nate Overholt 208
Kelvin Plyley 259
Leighton Tucker 247
Saturday Youth (1/3)
Braydon Whitmer 122
Weston Wolf 156
Connors Wood 226
Hunter Watford 248 (722 series)
Bella Boyd 202