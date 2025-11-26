Monday Night
Jeff Lewis 247
Billy Joe Williams 216
Rich Raby 248
Tae Mattison 234
Brian Kidder 244
David Whisnant 244
Melaney Wolfe 215
Chris Johnson 235
Keith Stidham 202
Robert Wright 227
Donnie Rogers 233
T J Reed 248
Brett Smith 245
Rodney Bruton 237
Chris Jordan 279
Stephanie Carver 211
Robert Stancil 226
Michael Boyd 201
Kevin Sanders 222
Stanley Trammell 235
Emery Barner 236
Melanie Kraft 223
Gavan Calvert 268
Amber Keaton 212
Jamie Hendricks 227
George Giles 235
Teresa Madden 246
David Rude 279 (735 series)
Tuesday Seniors (11/11)
Teresa Smith 208
Joseph Reid 213
Mark Smith 214
Belinda Robson 207, 200
Teresa Madden 200
Carl Bahs 202
Barry Finger 203
Gary Crowe 280
Richard Singleton 256
Leon Tucker 216
Randy Violette 202
Wednesday Night (11/5)
Chase Hall 235
Emery Barner 244
Jeffrey Shepard 255
Kasey Pike 266, 249, 227 (742 series)
Turner Pike 240
Michael Osborne 237
Joseph Lockee 269
Victor Bowerman 203
James Gantt 289 (765 series)
Adger Brown 202
Rodney Bruton 287 (730 series)
Tim Hill 207
Michael Davis 224
Debra Camp 216, 205
Keith Cobb 226
Wednesday Night (11/12)
Chase Hall 243
Emery Barner 245
Jeffrey Shepard 248
Turner Pike 248 (720 series)
Tony Sorrentino 218
David Whisnant 248
Michael Osborne 212
Davis Crowder/Wood 210
Travis Wood 210
Joseph Lockee 235
Victor Bowerman 202
Gary Mathis 224
Robert Giles 232
James Gantt 258 (715 series)
Adger Brown 200
Rodney Bruton 236
Michael Davis 241
Cayden Riden 227
Samantha Ballentine 229
Nicholas Thompson 242
James Wike 224
Rick Gillespie 225
Avery Merrifield 237
Kevin Sanders 237
Donnie Young 244
Gerald Graham 234
Matthew Simon 233
Thursday Seniors (11/13)
Dewayne Morris 223
Mike Stanton 225
Carl Bahs 212
Barry Finger 225
Patty Rude 201
Keith DeRita 206
Mark Bowen 206
Friday Night (11/7)
Jeffrey Shepard 276 (772 series)
Al Davis 253
Mark Ewing 247
Allen Cantrell 248
David Rude 266 (735 series)
James Gantt 237
Reggie Norwood 256
Eric Bowen 215
Hanna Kidder 233
Sydney Bell 202
Brian Kidder 255
Corey Grant 235
Billy Williams 216
Alexis McKinney 229
Mark Ellenburg 267
James Wike 224
Joey Bruton 203
Dan Tucker 238
Leighton Tucker 211
Saturday Youth (11/8)
Aiden Blackburn 172
Weston Wolf 130
Connors Wood 190
Jackson Blackburn 148
Hunter Watford 235 (658 series)
Lilly McGill 180
Skyler Shepard 133
Jaxon Shepard 161
Cole Sinclair 139