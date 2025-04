Congratulations to James Gantt for bowling a 300 on Friday Night League

Congratulations to Lewis Shepard for bowling a 300 on Friday Night League

Congratulations to Gavan Calvert for his 2nd conservative 300 on Monday Night League

Congratulations to Marc Kuttler for bowling a 821 series on Tuesday Night.

Congratulations to Corban Wolfe for.bowling his first 300 game on Wednesday Night League

Monday Night

Gavan Calvert 300 (714 series)

Bobby Sorgee 298 (768 series)

Jeff Madden 228

Rodney Bruton 235

Scott Sisk 237

David Rude 258 (700 series)

Zandra Huffman 215, 211

Rich Raby 278 (795 series)

Brad Kay 242

Logan Beacham 214

Austin Beacham 248

Brandon Altom 220

Sue Shafer 201

Chris Jordan 247

Robert Stancil 219

Michael Boyd 203

Eddie Sorrentino 223

Marcus Stanford 243

Joseph Catalano 246

Debra Camp 213

Kim Stidham 218, 202

Junior Poole 219

Donnie Rogers 236

Robert Wright 230

Matthew Simon 237

Tanya Jernigan 200

John Jernigan 236

Gary Allen 267 (704 series)

Robby Smith 279 (761 series)

Rickey Edgar 257

Emery Barner 288

Tuesday Seniors

Gary Parker 205

David Rude 234

Leon Tucker 201

Joseph Reid 237

Belinda Robson 211

Teresa Madden 212

Barry Finger 234

Colin Fowler 211

George Giles 226

Nelson Bordes 236

Tuesday Night

Marc Kuttler 289 (821 series)

Tim Campbell 233

Mark Ball 235

Melaney Wolfe 215

Wednesday Night

Corban Wolfe 300 (727 series)

Eddie Sorrentino 227

Joseph Catalano 236 (707 series)

Melaney Wolfe 246, 202, 200 (648 series)

Kasey Pike 224, 208 (628 series)

Chase Hall 237

Caden Bryan 266 (747 series)

Michael Merrifield 289

David Chastain 259

Albert Davis 268

Adger Brown 213

Phil Worley 244

Josh Bright 201

David Whisnant 268

Tracy Knight 236 (607 series)

Austin Beacham 254

Rodney Bruton 266

Thursday Seniors

Not Reported

Thursday Night

Caden Bryan 242

Chase Hall 278 (745 series)

Debra Camp 201

Billy Joe Williams 259

Joseph Catalano 267 (706 series)

Gary Bright 227

Gavan Calvert 258 (718 series)

Jake Tomlinson 225

Albert Davis 234

Kim Stidham 205

Friday Night (March 21)

James Gantt 300 (738 series)

Lewis Shepard 300 (767 series)

James Talley 223

Donnie Young 257

Trey Hester 246

James Wike 256

Mark Ellenburg 214

Stanley Trammell 246

Don Wandtke 278 (731 series)

Al Davis 256

Cheryl Medlin 211

Phillip Spradling II 246

Felicia Holmes 213

Joey Bruto 203

Marcus Stanford 235

Kelvin Plyley 257

Devin Bryant 274

Bob Watts 229

Phillip Worley 236

Saturday Youth (March 22)

Bryson Cantrell 224

Casey Stiles 279, 245, 212 (736 series)

Melissa Wimpey 202

Aiden Blackburn 143

Hunter Watford 258, 232, 216 (706 series)

Jordan Shepard 235, 204