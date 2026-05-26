SUBSCRIBE Now or RENEW
Account Login
Register

Doodleburgs; Park and Rec All-Stars

in ,

Listed below is the Easley Doodlebugs 2026 roster for the upcoming inaugural season.

Head Coach: Jordan Spearman

CJ Martin – INF – NGU

Kaden Whitmer – INF/RHP/UTL/C – SWU commit

Dee Suber – INF – USC Union Commit

Jackson Swzed – Louisburg

Eric Rodriguez- INF/UTL – Lagrange

Joel Irizarry – C/INF/RHP – USC Union

Lucas Cannon – OF – Concord

Walker Buck – OF – Cleveland CC

Kadon Griffin – Lander

Ayden Beeco – OF – SMC

Lane McGaha – 1b – NGU.

Jackson Carter – RHP/1B/OF

Collin Wampler – LHP – Concord

Noah Lind – RHP – Lander

Aiden Stewart – LHP – SMC

Carson Roberts – RHP – Anderson

Brayden Bryson – RHP – Erskine

Logan Phillips – RHP

Brayden Robinson – RHP – Sumter

Zaiden Hammett – SMC commit

Walker Coleman – RHP

General Manager Michael McGaha

2026 Park and Rec All-Stars …

10U All Stars for Spring Softball

Savannah Bailey

Raelyn Blanchard

Lillie Craft

Jasariya Douglas

Vanessa Fletcher

Keegan Turner

Ava Jarman

Freya Price

Molly Reeves

Raelyn Seay

Ava Smith

Merra Turner

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *