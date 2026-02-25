SUBSCRIBE Now or RENEW
Local Bowling Results

Tuesday Seniors (2/17)

Kenny Watts 206

Bill Robson 268 (764 series)

Linda Wolf 203

Jacque Reeves 202

Leon Tucker 211

Roy Collin’s 223

Ricky Evans 245

Wednesday Night (2/18)

Matt Lockee 233

Turner Pike 257 (725 series)

Eddie Sorrentino 228

David Whisnant 269

Phil Worley 226

Trin McAlister 269

Jamie Hendricks 230

Michael Davis 248

Cayden Riden 212

Gavan Calvert 279

James Wike 225

David Chastain 238

Rick Gillespie 231

Avery Merrifield 268 (731 series)

Allen Cantrell 245

Debi Aiken 203

Stanley Trammell 256

Mark Gibson 231

Darren Jenkins 269 (707 series)

Rich Raby 258 (764 series)

Friday Night (2/13)

Donnie Young 235

Mark Ewing 279 (728 series)

Lewis Shepard 256

Mark Ferreira 279

L J Shepard 254

Cam Richey 231

James Gantt 269

Chase Hall 236

Reggie Norwood 236

Xander Brown 205

Richard Holmes 238

James Bowen 244

Thomas Cooley 226

Scott Shepard 253 (721 series)

Brian Kidder 259

Kyle Nabors 235

David Whisnant 245 (712 series)

Bryson Cantrell 244

Tae Mattison 256

Benny McKinney 235

Alexis McKinney 213, 206

Mark Ellenburg 268

James Wike 245 (709 series)

Junior Poole 252

Kelvin Plyley 257

Leighton Tucker 226

Saturday Youth (2/7)

Rachel Boyd 142

Aiken Blackburn 157

Maria Allen 122

Maddox Harvey 131

Connors Wood 195

Bella Boyd 189

Griffin Estes 157

Skyler Shepard 148

Malakai Estes 212 (544 series)

Saturday Youth (2/14)

Rachel Boyd 154

Maddox Harvey 151

Connors Wood 227

Jackson Blackburn 175

Cole Sinclair 147

Jameson Harvey 125

