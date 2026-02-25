Local Bowling Results

Tuesday Seniors (2/17)
Kenny Watts 206
Bill Robson 268 (764 series)
Linda Wolf 203
Jacque Reeves 202
Leon Tucker 211
Roy Collin’s 223
Ricky Evans 245
Wednesday Night (2/18)
Matt Lockee 233
Turner Pike 257 (725 series)
Eddie Sorrentino 228
David Whisnant 269
Phil Worley 226
Trin McAlister 269
Jamie Hendricks 230
Michael Davis 248
Cayden Riden 212
Gavan Calvert 279
James Wike 225
David Chastain 238
Rick Gillespie 231
Avery Merrifield 268 (731 series)
Allen Cantrell 245
Debi Aiken 203
Stanley Trammell 256
Mark Gibson 231
Darren Jenkins 269 (707 series)
Rich Raby 258 (764 series)
Friday Night (2/13)
Donnie Young 235
Mark Ewing 279 (728 series)
Lewis Shepard 256
Mark Ferreira 279
L J Shepard 254
Cam Richey 231
James Gantt 269
Chase Hall 236
Reggie Norwood 236
Xander Brown 205
Richard Holmes 238
James Bowen 244
Thomas Cooley 226
Scott Shepard 253 (721 series)
Brian Kidder 259
Kyle Nabors 235
David Whisnant 245 (712 series)
Bryson Cantrell 244
Tae Mattison 256
Benny McKinney 235
Alexis McKinney 213, 206
Mark Ellenburg 268
James Wike 245 (709 series)
Junior Poole 252
Kelvin Plyley 257
Leighton Tucker 226
Saturday Youth (2/7)
Rachel Boyd 142
Aiken Blackburn 157
Maria Allen 122
Maddox Harvey 131
Connors Wood 195
Bella Boyd 189
Griffin Estes 157
Skyler Shepard 148
Malakai Estes 212 (544 series)
Saturday Youth (2/14)
Rachel Boyd 154
Maddox Harvey 151
Connors Wood 227
Jackson Blackburn 175
Cole Sinclair 147
Jameson Harvey 125
