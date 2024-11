Congratulations to the winners of the Pickens County Ladies doubles: First Place – Melaney Wolfe and Terrie Wolfe.

Congrats also to the Pickens County Doubles first-place team of Mike Miller and Jason Wickman.

Ryan Whiteside 300 -756

Chuck Anderson 280

Rickey Edgar 279

Laurie DuSaules 203

Joseph Catalano 257 – 278

Mark Ewing 265

Kevin Arms 243 -257 – 236

Tuesday Rolling Pins

Bill Robson 279 – 758

David Rude 242

Leon Tucker 225

Lisa Parker 212

Jacque Reeves 201

Wednesday Trio

Mark Ferreira 280

Allen Cantrell 278

Troy Ramsey 267

Mack O’Shields 254 615

Thomas Capogna 212 -201 – 222

Melaney Wolfe 269 – 662 series

Bobby Sorgee 246 -211 – 220 677 series

Thursday Seniors

Bill Robson 278 -742 series

Ronnie Sawyer 225

Lisa Parker 213

Curtis Blackmon 199

Thursday Night

Congrats Rich Raby 300 -728 series

Jeffrey Shepard 278 279 214 771 series

Brian Kidder 266 -707

Matthew Simon 214 245 222 684 series

Friday Night

Brian Kidder 279

Mark Ellenburg 268

James Talley 268

Dianne Richard 227 650 series

Sydney Bell 200

James Bowen 212

Steven Batson 237

Scott Shepard 244

Donnie Young 257 -247 – 203 707 series

Warren Hendrix 268

Aaron Richard 258

BJ Hooper 233

Austin Beacham 247

Saturday Youth

Casey Stiles 276 -658 series

Larson Tate 279 744 series

Caden Bryan 223

Melissa Wimpey 201 -468 series

Malakai Estes 159

Bryson Cantrell 213

Jack Gantt 171

Josh Mullinax 177

First year bowler Braylen Beasley 120 (68 average)