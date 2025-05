Congratulations to Allen Cantrell bowling 269 264 278 for 811 series Wednesday 5-21-2025.

Also, be advised:

Doubles tournament being held March 31 and June 1. Shifts at 10 a.m., 1 p.m. and 4 p.m. both days. Sanctioned bowlers welcome. Contact Rodney Bruton at Tri City Lanes.

Bowling Scores

Monday Night

Donnie Young 243

Teresa Smith 204

Debra Camp 217

Stephanie Carver 235

Linda Wolf 236, 212

Rodney Bruton 234

Joseph Catalano 257 (714 series)

Albert Davis 255

Gary Mathis 213

Tae Mattison 235

Roy Collins 241

George Giles 236

Jimmy Hendrix 237

Tuesday Seniors (May 13)

Gary Parker 222

Leon Tucker 242

Mellissa Winkler 205

Jeff Madden 24

Carl Bahs 201

Tuesday Seniors (May 20)

David Rude 277 (734 series)

Mellissa Winkler 222

Jeff Madden 247

Joe Williams 224

Kenny Watts 226

Wednesday Night

No Report

Thursday Seniors (May 15)

Donn Williams 203

Carl Bahs 205

Barry Finger 216

Jeff Madden 224

Laurie DuSaules 202

Friday Night (May 16)

Cam Richey 236

James Gantt 254 (711 series)

Chris Gorham 203

Cheryl Medlin 212

Joseph Catalano 265

Albert Davis 246

James Wike 247

Stanley Trammell 247

Devin Bryant 231

Dylan Caruso 201

Kristina Spradling 204

Shane Gibson 244

Reggie Norwood 242

Felicia Holmes 218, 204

Alexis McKinney 203

Matt Lockee 258