EASLEY — Some students often play a huge role in school, but you seldom hear about them. They don’t steal the headlines in the newspaper for a star-studded effort on Friday night.

Yet, they play a huge part.

Listed below are several standout students from Easley High School – they were honored this past weekend at the graduation ceremony at Clemson University.

Top 10 percent of the Class (this counts for the past four years): Kinsley Altop, Avery Billings, Emmy Bishop, Marla Bracken, Addison Campbell, Kaleaha Cook, Mason Elgin, Lexi Greer, Ella Griffis, Olivia Hazel, Graydon Huckaby, Mya Johnson, Corbin Lea, Kimbel Leach, Zachary McDowell, Logan Newton, Jaden Nguyen, Ethan Nichols, Akira Ogawa, Barrett Owens, Hannah Pope, Lucia Ramos-Salazar, Hannah Reeves, Braedon Reid, Anna Grace Rice, Alejandra Rodiguez, Lucy Sanders, Mackensie Schupbach, Jonathan Sonderfan, Michael Tate, Nicholas Taylor, Hannah VanValkenburg, Emma Webster, Jaylee White, Maggie Willard and Reighley Wolvington.

Most Improved Senior: Chris Gamble

Mr. and Miss Green and White: Marla Bracken and Akira Ogawa

American Legion Awards: Avery Billings and Marla Braken

2025 Palmetto Boys and Girls State Reps: Lucy Sanders, Salley Goodwin, Anna Grace Rice, Margret Bishop, Owynn Wise, Mack Cobb, Ethan Crews, Mason Elgin, Corbin Lea, Noah Miller and Jonathan Sonderfan.

Youth in Government – Spirit of Democracy Award: Anna Grace Rice.

Student Council Spirit Award: Olivia Hazel

Student Council Leadership Award: Anna Grace Rice.

Terry McCoy Hall of Fame Award: Anna Grace Rice and Addyson Christie.

D.A.R. Good Citizen Award: Luke Hatfield

Pendergrass Award: Marla Bracken

Rotary Scholars:

(Class of 2025) Mya Katheryn Johnson, Corbin Daniel Lea, Jayden Lam Nguyen, Braedon Xavier Reid, Alejandra Rodriguez, Johnathan Richard Sonderfan, Michael Larson Tate, Emma Grace Webster, Maggie Grace Willard and Reighley Mae Wolvington.

(Class of 2026): Jackson Edward Flowers, Lillyana Elise Foggie, Logan Denver Harrar, Adaline Elizabeth Lea, Henry David Masterson, Hunter David Selvidge, Afton Rose Staudt, Nicholas Leo Thomas, Acie Caroline Vincent and Benison Zhang.

(Class of 2027): Clader McHale Adams, Elizabeth June Adams, Zoey Elizabeth Barnett, Samantha Jillian Ehrhardt, Felix Benjamin Hood, Santiago Andres Lozada, Ian Michael Menendez, Anders Gunnar Mikkelson, Aidan Nathaniel Moore and Lauren Elizath Saccogna.

(Class of 2028) Mason James Avent, Tallulah Eden Hughes, Claire Elizabeth Kish, Charles Clifford Leach, Jaxson Tyler McDaniel, Julia Elizabeth Menendez, Quinn Cassandra Miller, Sanya Purafv Patel, Owen Harrison Riley and Lille Cosette Rodgers.

Rotary Scholarship: Alejandra Rodriguez, Emma Grace Webster.

Betty F. Garrison Interact Service Award: Emma Webster.

Character First Award: Manuel Ameya, Zwayla Carver Young, Cameron Glenn, Aniya Irby, Leisy Salinas, Cydney Stewart, Abbi Vite, Jesse West and Jaedyn Rule.

Tom Oxendine “Mr. O” Memorial Award: Marla Bracken.

Todd L. Schonhar Scholarship: Jonathan Isham.

JLPC Servant Leadership Scholarship: Akira Ogawa and Cydney Stewart.

Yearbook Photographer Editor Award: Avery Billings.

Captain Kimberly Hampton Scholarship: Kaleaha Janice Cook.

Easley Combined Scholarship: Sawyer Ison, Kyler Turner, Mason Elgin and McKensie Schupbach.

McKelvey Student Athlete Scholarship: Marla Bracken, Avery Billings, Ethan Crews and Barrett Owens.

Pressley Family Annual Scholarship: Ethan Crews

Class of ‘64 Scholarship: Benjamin Kyler Turner

Palmetto Fellows Candidates (Certificate): Emmy Bishop, Addison Campbell, Lexi Greer, Mya Johnson, Corbin Lea, Kimbel Leach, Zachary McDowell, Jayden Ngyen, Ethan Nichols, Akira Ogawa, Hannah Pope, Anna Grace Rice, Alejandra Rodriguez, Lucy Sanders, Jonathan Sonderfan, Michael Tate, Hannah Vanvalkenberg, Emma Webster, Jaylee White, Maggie Willard, and Reighley Wolvington.

Southern Wesleyan University (certificates): Conner Finley, Samuel Rogers, Addison Campbell, Maddison Oliver and Jocylin Gamble.

Teaching Fellows (EHS certificate): Mackensie Schupbach, Marla Bracken, Avery Billings and Addyson Christie.

Teacher Cadet National Honors Society: Marla Bracken.

XI Chapter’s Alpha Delta Kappa Scholarship: Marla Bracken.

Tri-County Technical College Foundation Scholarship: Pearson Ledford.

U.S. Marine Corps Distinguished Athlete Award: Jonathan Isham and Kinsley Altop.

U.S. Marine Corps Distinguished Scholastic Excellence Award: Alejandra Rodriguez.

U.S. Marine Corps Semper Fidelis Award for Musical Excellence: Luke Jones

Kay Hiott English Department Award: Emily Castillo Arteaga.

English Department Independent Thinker: Crusoe Cefalo.

Bill Davey Award in Writing (plaque): Lucia Ramos-Calleros.

Frances S. Bauknight Literature Award: Sara Kluge.

Mathematics Award: Michael Larson Tate

Outstanding Senior Science Student Award: Alejandra Rodriguez.

Excellence in Science Award: Michael Larson Tate and Lucy Ayn Sanders.

The Excellence in the Field of Social Studies: Maggie Willard and Corbin Lea.

The Andy Hunter Love of Social Studies Awards: Hannah VanValkenburg and Jayden Nguyen.

The Business Award – Computer Science Track: Alejandra Rodriguez.

The Business Education Award – Marketing Communications Track: Benjamin Pastora.

World Language Awards: German-Lexi Greer, Spanish-Lexi Greer and ASL-Hannah VanValkenburg.

Recognition of Military Cords: Bradly Adams, Ashton Brown, Connor Buffalino, Lane Byers, Kaleaha Cook, Joshua Downs, Luke Hatfield, Joshua Mendez Hernandez, Corbin Lea, Alexander Propes, AJ Sexton, Jonathan Sonderfan, Ian Spado and Steven Williamson.

Recognition of Teacher Cadet Cords: Alexander Brody, Avery Baker, Avery Billings, Margaret Bishop, Marla Bracken, Addison Campbell, Addyson Christie, McRae Cobb, Lawson Eaves, Mason Elgin, Katlynn Farmer, Sally Goodwin, Ella Griffs, Bernardina Hamill-Guzman, Austin Hunt, Mya Johnson, Pearson Ledford, Jalyn McGee, Daniel Owen, Hannah Pope, Lucia Ramos Calleros, Hannah Reeves, Anna Grace Rice, Lucy Sanders, Mackensie Schupbach, Benjamin Turner, Abbi Vite, Emma Webster, Tristin Willard, Brooke Wilson and Reighley Wolvington.

Recognition of Yearbook Cords: Avery Billings.

Recognition of Interact Club Cords: Avery Baker, Daniela Cruz, Alexandra De Anda, Mason Elgin, Katlyn Farmer, Chelsea Garcia-Garcia, Ella Griffis, Graydon Huckaby, Aniya Irby, Mya Johnson, Pearson Ledford, Hermione Martinez-Zarraga, Hannah Reeves, Alejandra Rodriguez, Lucy Sanders, Savanah Stonell, Emma Webster, Maggie Willard and Reighley Wolvington.

Recognition Student Council Cords: Brody Major Alexander, Griffin Ellis Alexander, Kinsley Leighann Altop, Manuel Alejandro Amaya, Margaret Ann Bishop, Marla Grace Bracken, Ashlynn Carley Burell, Noah Isaac Aleman Calhoun, Addison Claire Campbell, Addyson Annabelle Christie, Ethan Blake Crews, Kadin Morroco Davis, Mason Bryce Elgin, Sally Shuler Goodwin, Olivia Peden Hazel, Griffin Giada Horn, Mya Katheryn Johnson, Corbin Daniel Lea, Noah Cordell Miller, Jayden Lam Nguyen, Akira Alexios Ogawa, Brice Grayson Parker, Lucia Allesandra Ramos Calleros, Hannah Ashlee Reeves, Anna Grace Fulai Rice, Samuel John Rogers, Lucy Ayn Sanders, Mackensie Grace Schupbach, Bradie Issabella Turner, Benjamin Kyler Turner, Trinity Breana Webb, Tristin Conner Willard, Ryan Williams, Tristan Williams, Owynn Domenic Wise and Reighley Mae Wolvington.

Recognition of Mu Alpha Theta Cords: Kinsley Altop, Marla Bracken, Addison Campbell, Kaleaha Cook, Mason Elgin, Sebastian Frankford, Olivia Hazel, Graydon Huckaby, Mya Johnson, Logan Newton, Jayden Nguyen, Wendy Nieves-Cruz, Akira Ogawa, Lucia Ramos Calleros, Hannah Reeves, Braedon Reid, Anna Grace Rice, Alejandra Rodriguez, Lucy Sanders, Jonathan Sonderfan, Kaleb Springer, Michael Larson Tate, Abbi Vite, Jaylee White, Maggie Willard and Reighley Wolvington.

Recognition of Spanish National Honors Society Cords: Brody Alexander, Abbie Allison, Avery Billings, Emmy Bishop, Marla Bracken, Sara Ryleigh Byers, Addison Campbell, Logan Cash, Ava Chamberlain, Addyson Christie, McRae Cobb, Gabriella Conklin, Michael Duke, Mackenzie Edwards, Mason Elgin, Katlynn Farmer, Mallory Godfrey, Sally Goodwin, Lexi Greer, Micah Hardy, Olivia Hazel, Javier Hernandez, Graydon Huckaby, Zephan Hunter, Giada Ibarra, Mya Johnson, Logan Newton, Jayden Nguyen, Ethan Nichols, Oliver Petrocelli, Hannah Pope, Arianna Ramos Salazar, Hannah Reeves, Anna Grace Rice, Gavin Roberts, Alejandra Rodriguez, Samuel Rogers, Leisy Salinas Maradiaga, Lucy Sanders, Liliana Skipper, Jonathan Sonderfan, Savanah Stonell, Michael Larson Tate, Aaron Tolbert, Benjamin Turner, Abbi Vite, Trinity Webb, Emma Webster, Jaylee White and Christopher Wines.

Recognition of German National Honor Society Cords: Olivia Anderson, Lawson Eaves, Caleb Lesley Hermione Martinez Zarraga, Yuliana Valadez Emiliano, Maggie Willard and Reighley Wolvington.

Recogntion of Art Cords: Cassidy Johnson, Peyton Lewis, Carter Marsoun, Lucia Ramos-Calleros, Arianna Ramos Salazar and Reighley Wolvington.

Recognition of Cate Completer Cords

Finance Pathway: Alexandra DeAnda.

Business Management Pathway: Alexandra DeAnda, Logan Duncan, Sebastian Frankford, Catherine Jenkins, Jaen Jose, Barrett Owens, Gage Swaney and Alexis Worthen.

Marketing Communication: Aaliya Anderson, Kelly Bailey, Minelly Corrales, Cameren Glenn, Mykel Haaker, Jonathan Isham, Catherine Jenkins, Garrett Kelly, Shaniya Leamon, Michael Lee Jr., Carter Marsoun, Cruz Morales Perez, Brianna Neaves, Brice Parker, Benjamin Pastora, Pierce Terracino and Jasiah Wright.