Monday Night (10/6)
Richard Singleton 223
Tanya Jernigan 209
Jeff Lewis 226
John Jernigan 267
Debra Camp 257, 226
Junior Poole 239
Zandra Huffman 203
Phillip Spradling 247
Sarah Durland 251 (660 series)
Lance Hester 245 (640 series)
Tae Marrison 244
Craig Cipolla 246
Kyle Nabors 257
Kevin Arms 290 (756 series)
Brian Kidder 259
David Whisnant 298 (716 series)
Tim Lines 238
Melaney Wolf 242
Albert Davis 242
Stephanie Carver 210
Jamie Stancil 264 (759 series)
Eddie Sorrentino 238
Bobby Sorgee 243
Stanley Trammell 245
Cayden Riden 244, 226 (651 series)
Gavan Calvert 258
Luke Estes 228
James Aiken 233
Josh Evans 257
Teresa Madden 201
Jeff Madden 278
Tuesday Seniors (10/7)
Nelson Bordes 251
Gary Parker 233
Ronnie Sawyer 217
Belinda Robson 204
Teresa Madden 202
Colin Fowler 222
Donn Williams 224
Leon Tucker 225
Wednesday Night Trio (10/8)
Not Reported
Thursday Seniors (10/9)
Belinda Robson 205, 203
Joseph Reid 218
Nelson Bordes 214
Jimmy Turner 211
Friday Night (10/3)
Sherri Shepard 212
Donnie Young 236
Jeffrey Shepard 269
Mark Ewing 255
Case Gregory 200
Joseph Ware 256 (715 series)
David Rude 289
Richard Holmes 231
Hanna Kidder 222
Sydney Bell 204
Brian Kidder 245
David Whisnant 257
Shane Gibson 238
Michael Ramsey 212
Mark Ellenburg 234
Brandon Lee 279
Paul Koutnik 201
Dan Tucker 220
Leighton Tucker 237
Bill Slack 258
Saturday Youth League (10/4)
Braydon Whitmer 155
Aiden Blackburn 140
Weston Wolf 163
Connors Wood 191
Hunter Watford 247, 211 (648 series)
Eli Shepard 202
Bella Boyd 144
Lilly McGill 151
Skylar Shepard 134
Jaxon Shepard 193