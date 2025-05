Congratulations to Robby Smith for bowling a 300 on Monday Night League

Congratulations to Kyle Nabors for an 809 series with games of 299, 275 and 235

Monday Night

Scott Sisk 280 (719 series)

Belinda Robson 224

Rich Raby 268 (705 series)

Brian Kidder 259

David Whisnant 286 (770 series)

Kevin Arms 268

Don Shafer 210

Brandon Altom 234

James Cockrell 231

Aaron Limbaugh 246

Lance Hester 254

Craig Cipolla 230

Cayden Riden 210, 207

Chris Jordan 238

Stephanie Carver 265, 216, 204 (685 series)

Michael Boyd 210

Joseph Catalano 247

Billy Joe Williams 236

Mark Ewing 258

Cheryl Medlin 248 (601 series)

Phil Worley 228

David Chastain 257

Keith Cobb 225

Jeff Lewis 226

Tina Booth 200

B J Hooper 245

Luke Estes 214

Gavan Calvert 256 (738 series)

Kelly Esco 237

Chase Hall 279 (740 series)

Emery Barner 258 (717 series)

Tuesday Seniors

Gary Crowe 236

Dave Thompson 213

Randy Violette 203

Wayne Hall 208

Leon Tucker 201

Kenny Watts 268

Belinda Robson 214

Teresa Madden 225, 213

Barry Finger 230

Richard Singleton 244

Tuesday Night Doubles

Linda Wolf 200

Tim Campbell 258

Adger Brown 229

Marc Kuttler 279 (752 series)

Melaney Wolfe 204

Billy Dickerson 202

Jeff Madden 231

Wednesday Night

Kasey Pike 233

Nick Sharp 247 (704 series)

David Whisnant 256

Allen Cantrell 259 (709 series)

Dustin Bryan 214

Chase Hall 269 (705 series)

Emery Barner 267

Eddie Sorrentino 213

Joseph Catalano 279 (722 series)

Melaney Wolfe 214, 213 (608 series)

James Gantt 247 (727 series)

Gary Mathis 244

James Knight 268

Rich Raby 268 (734 series)

David Chastain 258

James Wike 243

Albert Davis 257

Kevin Sanders 254

Austin Beacham 237 (704 series)

Alan Gibson 225

Joe Lockee 236

Travis Wood 204

Josh Bright 210

Debi Aiken 235, 223

Michael Jennings 243

Thursday Seniors

Dianne Blackham 199

Donn Williams 243

Teresa Madden 210

Mike Stanton 225

Laurie DuSales 198

Leon Tucker 267

Teresa Smith 204

Joseph Reid 225

Nelson Bordes 234

Gary Crowe 222

Chris Johnson 248

Thursday Night

Jake Tomlinson 235

Cole Thrasher 225

James Gantt 248

Kim Stidham 203

Debra Camp 220

Linda Riddle 203

Billy Joe Williams 244

James Aiken 279 (759 series)

Adger Brown 219

Gary Bright 245

Chase Hall 256

Tracy Knight 210

Friday Night (April 25)

Jeffrey Shepard 257

Bob Watts 217

Charlie McAlister 245

Mark Ewing 268 (713 series)

Cheryl Medlin 242

Joseph Catalano 279 (749 series)

Albert Davis 256

James Wike 256

Devin Bryant 235

Kristina Spradling 202

Alexis McKinney 205

Matt Lockee 237

Robert Pihokken 232