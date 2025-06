Congratulations to Allen Cantrell for bowling a 811 series (278, 269, 264) on Wednesday Night Trio

Monday Night

Allen Cantrell 257

Kelly Esco 242

Jeff Lewis 247

Phil Worley 276

Debra Camp 205

Stephanie Carver 277, 215, 213 (705 series)

Robert Stancil 232

Linda Wolf 215, 204

Scott Sisk 268

Joseph Catalano 267

Albert Davis 256

Tae Mattison 277 (759 series)

Ramona Tucker 203

Jimmy Hendrix 235

Tuesday Seniors

Laurie DuSaules 208

Bill Raines 223

Joseph Reid 210

Donn Williams 202

Teresa Madden 216

Dianne Blackham 231

Kenny Watts 220

Tuesday Night Youth (May 20)

Connor Wood 216

Bella Boyd 200

Bryson Cantrell 278

Kyl Keaton 224

Tuesday Night Youth (May 27)

Kyl Keaton 278

Bryson Cantrell 204

Bella Boyd 190

Luke Seiger 190

Wednesday Night Trio (May 21)

Allen Cantrell 278 (811 series)

Rickey Edgar 246

Adger Brown 227

Bobby Sorgee 276

David Rude 289 (703 series)

Mark Cannon 268 (715 series)

Austin Beacham 266

Cory Wood 224

Wednesday Night Trio (May 28)

Kevin Sanders 237

Rodney Bruton 242

Donnie Young 247

Michael Osborne 220

Chase Hall 246

Nick Thompson 264

Rich Raby 266 (760)

Logan Beacham 215

Frank Ferreira 279

Mark Cannon 268

Thursday Seniors (May 22)

Donn Williams 212

Carl Bahs 233

Barry Finger 224

Dave Thompson 247

Joseph Reid 249

Thursday Seniors (May 29)

Marian Sowinski 206

Jeff Madden 220

Mike Stanton 224

Nelson Bordes 246

Thursday Night Doubles (May 15)

Gavin Calvert 275 (743 series)

Tracy Knight 206, 202

Thursday Night Doubles (May 22)

Tim Lines 239

Taylor Cooley 226

Thomas Cooley 219

Gavan Calvert 279 (728 series)

Friday Night (May 23)

Case Gregory 266

Junior Poole 220

Tony Drown 222

Donnie Young 247

Stanley Trammell 247

Jerry Harper 211

Devin Bryant 278

Kristina Spradling 208

Shane Gibson 257